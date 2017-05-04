土水師改行種土芒果樹 老欉果肉特香甜
每年夏季，用竹竿敲下酸酸甜甜的土芒果，是許多人記憶中的童年滋味。原本從事建築業的黃慶和，20年前離開職場後，跟著父親一起種植土芒果，以建工地的手法拿來種芒果，特別重視肥料及修剪枝葉，果然種出果肉香甜的土芒果。
黃慶和說，他父親很早前就在屏東內埔水門一帶承租6分多地種土芒果，這裏的氣候及土壤環境非常適合土芒果生長，有些芒果樹已超過50年，可說是難得的「老欉」，生長出的果實充滿了時間的風味。
一般土芒果農曆年前開花，3月開始結果。這兩年氣候變化大，尤其去年颱風侵襲，把產期都打亂，今年延到3月開花，現在才結果，而且樹還變成「公孫樹」，樹上果實有老有幼，有大有小，每天都得採收。今年總產量減少3成，所幸價格還不錯，市場拍賣價每公斤70至80元。
他說，以前土芒果多是鮮果買賣，幾年前開始流行「情人果」，將未成熟的土芒果削皮，泡上糖水或沾糖吃，酸酸甜甜非常受歡迎。以前只能打掉不要，現在都能製成「芒果青」，也增加一些收入。
農糧署南區分署長姚志旺說，現在正值屏東土芒果的產季，包括三地門、瑪家、鹽埔、內埔等地都是產地，來屏東旅遊別忘了享用土芒果，可喚起兒時的滋味。
(中時)
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