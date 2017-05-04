陸委會：4月份陸客年減5成

行政院陸委會今（4）日下午舉行例行記者會，公布4月份來台陸客數據，團客部分年減約6成、自由客年減約4成，總陸客人數年減逾5成。另外，針對總統蔡英文日前拋出的「3新」主張中的新問卷模式為何，副主委邱垂正解釋，「應讓民眾福祉成為雙方釋放善意的新起點。」

據陸委會公布的數據，4月份陸團客為64,405人次，年減60.5％；自由客為81,244人次，年減40.5％；總計145,649人次，年減51.4％。總計今年始至4月底，團客年減61.0％；自由客年減36.3％；兩者合計年減50.2％。

對於日前蔡英文拋出的「3新」主張中的新問卷模式為何，邱垂正表示，兩岸關係是相互的，不是任一方可以單向處理或解答，「讓民眾福祉成為雙方釋放善意的新起點。」

他稱，兩岸關係是相互影響下的結果，也是一個雙方共同維護的局面，沒有任一方可以片面來處理或對待雙方的互動，兩岸關係要有進展必須雙方在善意累積、互信建立的情況下，為未來尋找可能性。

(工商)