新竹濱海盜伐防風林 男子當場被逮

姜姓男子3日在新竹縣新豐鄉海邊盜伐防風林，當場遭警方逮捕。（陳育賢翻攝）

3年前即曾到新竹縣新豐鄉海邊盜砍林木的姜姓男子，近日因缺錢買毒，3日大白天竟又跑到坡頭漁港附近盜伐防風林，警方接獲線報前往當場將姜男逮捕。

警方指出，新竹縣竹北分局後湖派出所所長邱伯雄、副所長江文德及警員李承傑，昨天中午接獲線報，指有人在新豐鄉濱海林區，疑似盜砍林木，後湖派出所與保7總隊得知訊息後立刻趕往現場。

警方發現1輛自小貨車車斗已載滿苦楝樹、相思木樹幹，員警立即攔下有毒品、竊盜前科的40歲姜姓男子，因車上罪證確鑿，姜嫌百口莫辯，只能坦承不諱。

江嫌供稱，原本是想將這些樹木變賣，再去購買毒品吸食，沒想到竟又被警方逮個正著，原來江嫌3年前就已同個地點犯案被逮，這次竟仍不知悔改，又來盜伐，果然歹路不可行。警方訊後並依違反森林法、竊盜罪嫌移送法辦。

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(中時)