住安養中心老翁迷路 龍潭警熱心送回
73歲劉姓老翁在桃園市龍潭區1間安養中心居住，因老翁年邁疑似失智，加上癌症末期，近期心情低落偶會在市區閒逛。3日晚間在市區閒晃時忘了回家的路，所幸龍潭警分局警員發現，將老翁送回安養中心。
警方表示，昨天晚上在工二路發現老翁，因該工業區車流量大，易衍生危險，前往關心老翁情形，只見其直搖頭，卻遲遲無法表達身分及住所，員警當下詢問附近工廠及居民均表示不認識，只能開著巡邏車將該名老翁載回派出所查證身分，以確保其安全。
警方將老翁帶回派出所後，用警用電腦人臉辨識系統查詢確認身分後，才聯繫到家人。兒子表示父親患有癌症，平時因工作關係無法照料，才會將其送至安養中心。警方也協助將老翁送回安養院。
(中時)
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