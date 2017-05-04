看好深度旅遊市場 業者砸千億開發海上高檔旅遊
陸客團緊縮沒在怕，旅遊業者砸千億搶攻精緻旅遊市場！花蓮漁港緊鄰太平洋，常有鯨豚現身海域，隨著觀光型態改變，遊艇業者看高檔精緻旅遊，推出一船出海玩到底，包辦所有海上活動、烤肉開趴，包船客製行程也可以，業者朱智深說，只要幾千元，就能擁有一片海！
看準海上觀光市場，旅遊業者爭相開發新玩法，除了傳統的賞鯨團，近年來也逐漸引入海上獨木舟、遊艇等參與式玩法，遊艇業者更斥資1億5千萬，打造遊艇團隊，共有2艘高檔遊艇、1艘客輪，約可搭載200人，出船就包下所有海上活動。
「少了大批陸客團，花蓮觀光仍有潛力！」業者朱智深指出，出海除了賞鯨，還能潛水、划獨木舟、累了就進包廂躺沙發、吹冷氣、唱歌，花東標榜豐富自然生態，自由行遊客及國內散客偏好以深度旅行走訪花蓮，配合縣府目前主打的香港、曼谷直航，讓遊客留在東台灣。
他強調，海上深度旅遊將是未來觀光趨勢！自去年推出後來訪成員上千人，其中半數遊客非本國籍，今年3、4月預約遊客也達上百人，為迎接暑期旺季，已將在6月引進「海上游泳池」再掀熱潮，目前除了在花蓮設立母港，也於淡水、墾丁及宜蘭設立據點，發展各站特色，充實台灣的海上觀光選擇。
(中時)
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