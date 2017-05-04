瓊瑤暗酸繼子女「天邊孝子」！為平鑫濤插管自責懺悔
瓊瑤因為一根鼻胃管與繼子女決裂，今(4日)她選擇在臉書轉貼《比瓊瑤還瓊瑤 久病床前家庭劇》一文，與大家分享失智老年人被迫插上鼻胃管的痛苦，暗酸繼子女打著「為你好」，而任意擺布親人的「天邊孝子」。
藍弋丰是畢業於台大醫學系的資深媒體人，瓊瑤今日轉貼他所寫文章《比瓊瑤還瓊瑤 久病床前家庭劇》道盡這些日子照顧平鑫濤的心聲。藍弋丰在內文提及實習時期幫無數病人插鼻胃管，看著年輕病人作噁、失智老年病人宛如遭受酷刑般的反應，還有可憐老人們看到醫生捧著鼻胃管的恐懼，至今仍令他印象深刻。
藍弋丰文中直言，平鑫濤淪落今日慘境，或許只能怪自己，「把三位兒女都培養成國內藝文領域的領袖、知識界的翹楚，卻顯然對生死學的闡述不夠清楚，沒能說明為何不應侵犯病人個人意願，不應在否定與憤怒期作決定，導致子女成了打著『為你好』任意擺佈親人的天邊孝子，當平老先生慘遭違背意願，痛苦萬分的插上鼻胃管時，他們卻露出寬慰滿意的笑容。」
瓊瑤轉PO的這篇文章，再次引發網友對於病人善終權的討論，甚至還有人分享著插管痛苦，令瓊瑤有感而發感嘆：「謝謝你如此仔細的分析這些不同的插管！看了都膽戰心驚，何況親自承受的病患呢？這就是我無法原諒自己的地方，我每天都在自責中。即使去醫院，也不是去探視（我知道他已經不認得我），我只是在他面前懺悔！」表示這也是她想將自己故事寫成書，去呼籲社會重視病人權利自主權和善終權的原因。
(中時電子報)
文章來源：比瓊瑤還瓊瑤 久病床前家庭劇
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