8天后攜手！阿妹、Jolin力挺「不再恐同日」
張惠妹（阿妹）、那英、林憶蓮、蔡健雅、A-Lin、楊丞琳、蕭亞軒（ELVA）、小S等8位天后為17日「國際不再恐同日」攜手合作，推出公益歌曲〈WE ARE ONE〉，由蔡健雅擔任製作人，阿妹也大方出借自己的錄音室，「要用多久就用多久」，粗估光錄這一首歌，已燒市值千萬。
為了這個合作，大伙兒不喊累， A-Lin說：「現在還是有很多人反對同性的愛，其實早在古代希臘神話中的宙斯，就曾愛過同性，大家都能祝福他，為何我們不能祝福我們身邊的人呢！」楊丞琳也感性說：「其實沒有人教育過我，同志這件事情是對或錯，但我身邊很自然的就擁有很多同志朋友，我從不覺得我們有什麼不一樣，尤其聯合國早已公告同性戀不是病，真心希望世界上人人可以平等、婚姻可以平權！」
ELVA也表示：「每個人的愛都一樣，每個人都可以真正的做自己，找到愛，找到和平共存的方式！」 小S則不改幽默本色，打趣說自己排名天后群中前3名，並表示：「打從10年前就有人站出來要為同志發聲，我實在不懂，有些人為何要反對或排擠別人，而同志為何又要被逼出來為自己講話，我們，不是一樣的嗎？那你吃葷我吃素，我也要反對你嗎！」
蔡健雅不眠不休在錄音室辛苦2天，整個人瘦一大圈，而上月在湖南衛視《歌手》奪冠的林憶蓮，也舉牌拍照表示支持；此外，人在海外遊歷的那英，2日看到主辦單位邀約，立刻加入陣容，獻聲於歌曲中。該活動宣傳照「八美圖」，Jolin也出現其中，雖這次沒獻聲，但其實她身負「超級任務」，至於是什麼任何？主辦單位賣關子，透露近日將公佈Jolin為活動所做的義舉。
(中時)
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