健康嘉年華 中州生穿戴輔具同理長者心
中州科技大學學務處保健與諮商中心4日在綜合體育館舉辦「健康嘉年華」闖關活動，透過近20道關卡為學生做生理檢測，其中弘道老人福利基金會的老人輔具，讓穿戴者體驗身心退化的諸多不便，激發學生同理老人心理。
闖關活動搭配彩虹園遊會，攤位包含「快手有一套」保險套教學、「小情趣大幸福」的情趣用品介紹、Bi the Way團體多元性別宣導；還有藍天使救傷隊社團的「挑戰1824」體位測量、「心不在菸」反菸宣導大富翁遊戲等。
另外，晨曦服務社的「達文西密碼」學習體驗身心障礙者的讀說聽障礙，「彭祖體驗」則透過穿戴彭祖體驗包，變身成生理退化狀態，體驗年長者的日常，藉此同理其身心感受。
來自蒙古的電機系一年級戈舞姌表示，穿著負重背心與駝背背帶，模擬高齡者骨質疏鬆與肌力下降的情況，因重心改變、感覺走路十分困難；保健食品系一年級陳姵璇則說，現在終於能感同身受老人家生理機能退化所產生的諸多不便，希望趁年輕健康時好好鍛鍊身體。
(中時)
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