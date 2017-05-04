公務員年金初審通過 18％、所得替代率交黨團協商

立法院司法及法制委員會今天完成《公務人員退休撫卹條例草案》的初審，修法重點包括退休年金採計最後在職前15年平均俸額，退撫基金提撥率提高至18％。至於最具爭議的18%、所得替代率等爭議，皆保留至院會進行黨團協商。

但是無論18%、所得替代率最後將會以什麼樣的方式處理，委員會也決議將依規定扣減後之金額，僅由中央政府每年全數挹注到退撫基金，不得挪作他用，但事實上，這項版本與年改會、考試院版皆不同，考試院原本要求各級政府也必須挹注。

若依照年改會版本通過，提撥費率調高至18％且改革省下經費全數挹注退撫基金，可延到139年破產，試院版則是延後到民國133年破產。如今通過段宜康版單純由中央政府挹注的話，銓敘部長周弘憲坦承用罄年度勢必會往前提，但是詳細的精算報告待各項要件都確定後才可能作出分析。

(中時)