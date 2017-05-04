公務員年金初審通過 18％、所得替代率交黨團協商
立法院司法及法制委員會今天完成《公務人員退休撫卹條例草案》的初審，修法重點包括退休年金採計最後在職前15年平均俸額，退撫基金提撥率提高至18％。至於最具爭議的18%、所得替代率等爭議，皆保留至院會進行黨團協商。
但是無論18%、所得替代率最後將會以什麼樣的方式處理，委員會也決議將依規定扣減後之金額，僅由中央政府每年全數挹注到退撫基金，不得挪作他用，但事實上，這項版本與年改會、考試院版皆不同，考試院原本要求各級政府也必須挹注。
若依照年改會版本通過，提撥費率調高至18％且改革省下經費全數挹注退撫基金，可延到139年破產，試院版則是延後到民國133年破產。如今通過段宜康版單純由中央政府挹注的話，銓敘部長周弘憲坦承用罄年度勢必會往前提，但是詳細的精算報告待各項要件都確定後才可能作出分析。
(中時)
關鍵字：公務人員退休撫卹條例草案、退撫基金、所得替代率
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。