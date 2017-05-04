高雄補習班負責人：陳星很講江湖道義

爆出與女作家林弈含輕生有關的補教名師陳星，與高雄1家補習班長期合作，但多半由團隊老師授課，他每周只南下上課1次，補習班張姓負責人今天透過簡訊與他取得聯繫，並勸陳星出面，但他只回傳：「若到高雄再聯絡，暫時讓我靜一靜！」

林弈含輕生事件鬧得沸沸揚揚，張姓負責人說，事發後陳星電話一直沒接，直到今天，陳星才主動傳簡訊來問他：「你相信（外界對我的指控）嗎？」他回覆：「我信不信不是重點，而是現在輿論會殺人」，並問最近是否有機會見面，但陳星僅回：「好，若到高雄再和你聯絡，暫時讓我靜一靜！」

和陳星熟識多年的張姓負責人表示，陳星雖然長相斯文，年輕時有點像明星費翔，不過很重江湖道義，像一般補教名師團隊，補習班皆是發錢給團隊頭，他們先「抽水」之後再轉發給旗下老師，但陳星要補習班直接給老師錢，他完全不抽佣。

此外，以前台北有個補習班倒閉，班主任跑去開計程車，陳星獲悉後延攬他到旗下團隊，讓他東山再起，沒想到這名班主任後來竟被挖角變節，投奔其他補習班，陳星也沒說過半句話。

然而，近日民代、網友紛紛爆料，只陳星與妻子經營的「日創社」公司，儘管資本額僅500萬元，員工10人左右，卻能承攬政府標案，幾乎每投必中，10多年來標得超過3億元案子，懷疑他背後政商關係不單純。

陳星自稱中山大學文研所，但據了解中山大學並沒有文研所，陳星只是考上中文系研究所碩專班，而且沒去上過一天課，因而被退學；過去曾有電視節目到陳星家中採訪，屋內富麗堂皇，他還自稱收藏1件「龍袍」，常穿來過乾癮。

1名上過陳星的課的洪姓重考班學生說，平時都是團隊其他老師上課，陳星每個月只來1次看看授課狀況，上課風格很幽默，但也因此與課程無關的「廢話」比較多，對力拚醫學系的重考班學生來說評價不算太好。

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(中時)