嘉義市8生獲保德信青少年志工菁英獎
嘉義市8位高中職校學生從全國5000餘人中脫穎而出，榮獲保德信青少年志工菁英獎，其中，興華中學學生乃得耀登山健行撿垃圾，吊具垂降清理山谷髒亂死角，獲得傑出志工獎，市長涂醒哲今天接見表揚他們。
乃得耀自小深受在偏鄉開設中醫診所的父親身教影響，國一便投入志願服務行動，參與街道健行隊、關懷獨居長者，並在榮總嘉義分院擔任志工。喜愛登山的他，與朋友組成掃山健行隊，維護地區環境，甚且透過吊具垂降，撿拾山谷死角處的垃圾。
此外，嘉義女中學生徐（糸秀）媛、黃家瑜、林珊亦，嘉義高中翁勖椉，東吳高職陳莞庭、朱鵬豪，華南高商陳亭君等7人，也投入環境保護、社區弱勢照顧、偏鄉服務等領域，獲得奉獻獎。華商及興華高中2校因推動學生志願服務，獲得服務教育楷模獎。
市長涂醒哲表示，很欽佩這些同學為大眾做志工服務，並獲獎受肯定，更有同學把獎金再捐出來做公益，十分難能可貴，期勉學子在服務利他的過程中學習、成長，是最大的收穫。
市府表示，保德信青少年志工菁英獎今年共有5050位國高中職學生報名，嘉義市有302人，乃得耀榮獲全國僅30名的傑出志工獎榮，十分難得。
(中時)
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