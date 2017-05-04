嘉義市府擬新設智慧科技處 推動組織改造再被撤案
嘉義市政府擬新設「智慧科技處」，裁撤合併部分局處，推動組織再造，今天送審《嘉義市政府組織編制修正草案》，又被嘉義市議會決議撤案，多數議員認為時機不對。市長涂醒哲表示，他以服務大部分市民的負責任態度來推動組織再造。
嘉義市議會第9屆第5次定期大會昨天開幕，嘉義市政府提出《嘉義市政府組織編制修正草案》交付一讀會，議長蕭淑麗宣布因多數議員有異見，決議撤案，組改草案於去年12月定期大會第一次提案已被撤案，此案二度闖關失利。
廖天隆、張秀華、黃秋澤、張榮藏、鄭光宏、王美惠、陳幸枝、戴寧等議員認為，市長上任2年多，市府人事不穩定，有缺額未補，市長的用人哲學讓人不信任，且明年有市長及議員選舉，市府提案組改的時機不對。
蔡文旭、黃盈智議員為涂醒哲護航，贊同將草案納入議程討論，蔡永泉則主張讓涂醒哲說明提案原由。涂醒哲獲准說明3分鐘後，結果仍遭決議撤案。
涂醒哲表示，政府組織編制要因應時代改變、市民需求而改變，以提升服務量能，嘉義市已是世界top7的智慧城市，必須推進應用軟體規劃以達到智慧治理，普遍提高市民的數位能力，因此要組改成立新單位「智慧科技處」。
人事處長賴坤山表示，此次組織改造規劃，財政處、稅務局擬合併為財政稅務局，多出來的員額移至新成立的智慧科技處；交通觀光處改名為交通都發處，裁撤都發處，將建管科、使管科、違管科移至工務處，都市計畫科移至交通都發處。
另外，新設觀光新聞處，交觀處的觀光行政科、發展科與行政處新聞科業務整合，新增公共關係科，強化觀光宣傳的力度，全力發展無煙囪工業；行政處與企劃處合併為秘書處。
(中時)
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