玉米樹脂水準尺夾 員農勇奪分區特優
員林農工參加全國科展第四分區競賽，獲得1件特優、5件佳作，建築科學生以玉米樹脂不斷改良製作而成的「三面玲瓏準尺夾」，精準、輕巧且費用低廉，獲評審裁判慧眼識英雄，奪下分區特優，將前進7月在虎尾科大登場的全國大賽。
工欲善其事、必先利其器，建築科二乙谷姿萱、陳思羽和梁孝寬三人利用一年時間，以玉米澱粉樹脂PLA為材質，結合3D列印技術，一體成型製作出全新的3面尺夾，輕薄好安裝不易脫落、360度無死角，價格僅現有市售產品5%，作品勇奪工程學科類組第一名。
指導老師曾文偉說，建築製圖和各種實務測量使用水準測量儀器時，用來固定水準尺與腳架的尺夾，常見有鱷魚夾和鋁製尺夾，要價2千多元，不只笨重、久了還不夠貼合；因建築科從一年級就有大量實作，讓學生發現問題進而加以改善，比賽時不僅評審眼睛一亮，還有業者忍不住問，「我們怎麼都沒想到？」若能進一步獲得全國大獎，未來將輔導學生們申請專利。
谷姿萱得意的說，一年來從第一代改良到第七代，功能加倍、原料成本不到100元，但為了實驗常常10點才回到家，功課也退步，幸好拿到特優，解救了原本緊繃的父女關係。
負責論文撰寫的陳思羽，則因要打工賺學費，常常缺席研究，因而無法適切下筆寫出團隊研究成果，自責的她又不敢當面詢問谷姿萱，導致常含淚默默重寫。
梁孝寬肩負起成品效能實測的重責大任，他以「木樁法」測試校正儀器水平誤差的效能，以「閉合水準測量法」證明尺夾與水準尺密合度和三面水準尺測量精密度等等，得經常在400公尺的操場奔走，笑說一年來因此瘦了3公斤，算是另類的額外收穫。
校長游玉芬表示，第四分區共計有南彰、雲嘉等28所公私立高中職校參賽，11個競賽類組中，員農總計報名5個類組，送出8件作品參賽，就有6件獲獎，是公私立高職獲獎最多也最好的學校。
(中時)
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