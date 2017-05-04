南湖國小百周年校慶　路跑晚會4炆4炒好滋味

南湖國小百周年校慶活動，安排霹靂虎上菜4炆4炒客家佳餚，讓校友回味客家好滋味。（陳慶居攝）

苗栗縣大湖鄉南湖國小建校百周年，校方今年在校慶活動中，邀校友返母校憶童年，同時品嘗客家最道地的4炆4炒美食，師生一起回味家鄉好滋味。一系列校慶活動，有迎合健康風的路跑和熱鬧的晚會，也讓眾多校友重溫同窗情誼。

大湖是草莓之鄉，緊鄰省道台3線的南湖國小在地深耕，已邁入百年歷史，為了慶祝這個難得的日子，校方預定於13日晚上，舉辦創校百周年晚會，隔天還有校慶園遊會，全面邀校友一起返回母校品嘗道地的4炆4炒好滋味，並欣賞學生精彩的表演，回憶昔日校園時光。

南湖百年校慶籌備會主委葉春榮表示，這次活動要讓大家回來母校，回味以前的味道就是4炆4炒，大家都準備好了，就選在14日中午。而這次百年校慶，除了大型晚會外，校方也結合健康的運動風，辦理時下最夯的路跑活動。

南湖國小校長邱慧玲表示，馬上要登場的是6日的馬拉松路跑，目前已有1800人報名，如果連各地志工加起來將超過2000人參加。

(中時)