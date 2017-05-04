英國核潛艦大膽號下水 可25年不加燃料

英國最新潛艦機敏級大膽號。(圖/英國皇家海軍)

英國皇家海軍最新式的核動力攻擊潛艦（SSN）大膽號(HMS Audacious) 竣工，這噸排水量7400噸，97公尺長的新潛艦從德文郡碼頭大廳出現，完成啟用儀式。

海軍科技網(Naval-Technology)報導，大膽號是機敏級(Astute-class)第4艘，而機敏級是英國21世紀的新一代攻擊潛艦，首艦在2007年下水，2010年服役。大膽號從現在開始就會進入試航階段，為潛艦的性能做細部調整，要是一切順利，預計明年(2018年)就會正式成軍服役。

皇家海軍潛艦參謀部副司令約翰．威爾少將(John Weale)說：「我感到這是一個激動人心的時刻，大膽號工程進度超前，能夠比表定時間進入水中，並提前試航。這都是足以令英國軍事部門感到驕傲的成就。大膽號在未來將會巡弋各地，保衛英國的國家安全。」

機敏級攻擊潛艦擁有最先進的聲納系統和高效電腦，並配備了旗魚魚雷和戰斧巡弋飛彈，可攻擊1000公里內的地面目標，因此即使不是戰略飛彈潛艦，嚇阻效果依然很大。它具有2具壓水式核反應爐，水上巡航速可達30節，並且25年不必裝填燃料。

不過先前多次傳出機敏級的許多小缺點：2010年機敏號因導航故障，在蘇格蘭海域擱淺，在修理船抵達時又不慎相撞，造成更大的損傷；2016年7月，伏擊號也與商船在直布羅陀海域發生相撞，至今仍在修復中。

(中時電子報)