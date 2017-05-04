靠強迫症闖歌壇！吳思賢自爆初戀秘辛
MTV特別企劃《校園會課室》，4日邀吳思賢前進校園與學生近距離接觸，讀建中的他，當年是校園風雲人物，高三交了人生第一個女友，最愛可愛型女生；此外，自爆有強迫症的他，且個性大男人，要跟弱勢一點的女生交往，才不容易吵架。
他因就讀建中，加上父親及家裡其他親戚都是醫生，爸媽希望他也能走這條路，然而他對演藝圈比較有興趣，他努力說服家人讓他實踐夢想，開玩笑說：「我就是半哄半騙告訴他們，自己才20幾歲，如果真的失敗了，他們還是可以幫助我安排其他事情。」爸媽才支持他決定。
他覺得自己有強迫症，個性又硬，遇到困難絕對努力克服，當年錄製第一張唱片曾懷疑自己是否不會唱歌，但因為個性使然，讓他在演藝之路突破很多困境。他27日辦「讚聲演唱會」，當作自己個人演唱會前哨站，雖今年工作仍以戲劇為主，但不放棄唱歌，喊話絕不會在音樂這條路上停下來。
(中時)
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