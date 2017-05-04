「大港開唱」高雄樂團少 高市議員批沒照顧在地人才
高雄市議員顏曉菁4日質詢時，質疑文化局「大港開唱」邀請在地樂團數逐年減少，且相關活動標案也集中在外縣市公司，絲毫沒有培植在地音樂、藝文產業人才；她更舉電影《海角七號》情節強調，高雄現在所缺乏的，就是片中代表會主席極力爭取的在地發展機會。
顏曉菁說，舉辦第11年的大港開唱，今年找來閃靈樂團、支持港獨的港星杜汶澤、甚至日本女星酒井法子，讓樂迷的心瘋狂、激情，但當燈光熄了、舞台拆了、歌手走了，高雄留下什麼？看似熱鬧的大港開唱，對在地音樂工作者來說沒有溫度。
她指出，2015年大港開唱，邀請83團中，台北樂團有39團、高雄有21團，但今年再度開唱，台北樂團有47團、高雄只剩12團；顏曉菁提到，高市文化局曾在官網上表示希望在地樂團超過三分之一甚至二分之一，如今看來格外諷刺。
顏曉菁說，電影《海角七號》中代表會主席角色，讓她覺得最有共鳴，因為情節和高雄面臨的困境非常類似，她特別引用戲中主席台詞「我不管你請來的日本歌星，是要當醫生還是當船員，我跟你要的，是暖場的樂團，一定要請我們在地人」。
她更指出，文化局開出的標案，由高雄業者取得的不到4成，其他都是外縣市公司獲得，得標公司及金額更集中在少數8家；另外，文化局駁二動漫委託案，連續5年由新北市某公司獨得，重點藝文活動及春天藝術節也連續4年由台北市某家公司獨得，難怪很多讀文創的高雄子弟要離鄉背井北上工作。
副市長許立明則回應說，演唱會、展演活動最終目的，是要形成文創產業消費市場，未來市府會盡量兼顧比例，讓在地樂團或公司有多點機會。
(中時)
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