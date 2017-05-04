問題不在「實名制」 旅歐教師：而是補習制度本不該存在

補教老師要不要實名制?看法兩極。圖為南陽街。(中時資料照)

才女作家林奕含之死掀起社會熱議，各界皆開始正視「狼師」問題，有立委就擬提案修法，規定補習班教職員要用真名執業，否則未來不得招生，引發正反討論。對此，旅居瑞士的華語教師黃世宜認為，問題不在於補教老師的名字，而是補習制度根本不應該存在。

今（4）日黃世宜於臉書發文，表示以教育的觀點而言，補習是浪費資源與成本，把學校原本該教好的事，交給資本主義去決定，他稱這相當不合理與不公平。此外，黃更指出，作為國家的立法委員，該做的不應是合理化表面枝節，而是要徹底根除、剷除補習制度的存在才對。

黃世宜進一步以所接觸到的歐洲青少年為例，提及他們下課後無不忙著課外活動，沒有人會想到要去補習，因為在歐洲人的觀點裡，若在學校功課本來就不錯的人，就不需額外花錢去另一個地方學習；再者，需要補習的，其實是真正有需要幫助的人。而像是瑞士的教育體系，黃世宜說，學校本身就已提供補救教學，即使家長願付費加強學業，也會是一對一的家教形式，而非集體填鴨教學。

但對照國內的情形，黃世宜直言，台灣的補習制度卻是保障了富人，「變相地加強學習上早就已是強者學生的優勢，但是卻沒有發揮教育應該階級平等，幫助弱勢的本意。」同時，他也要大家想想，學校是否應該做到，那一些我們迷信補習才能做到的事，為何補習名師幽默有趣風靡學生？若學校教學夠生動，學生還會被拐到小公寓去嗎？

最後，黃世宜補充，自己雖然劍指補習，但意在撼動升學主義，「我想要質疑的是背後更巨大的意識形態。」其強調怪獸並不可怕，最可怕的反倒是那些認為怪獸殺不死的人。

(中時電子報)