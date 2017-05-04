潘威倫下周台南挑戰千k 阿福、大餅接力上場

潘威倫下周台南主場挑戰千次三振，球團計畫讓陽建福與林岳平接力上場。(獅隊提供)

潘威倫日前本季首度先發，主投六局無失分，投出三次三振，個人生涯三振紀錄已達999次，總教練黃甘霖表示，會安排他在下周四(11日)在台南主場先發，當天也計畫安排陽建福與林岳平接力上場，打造老將方程式。

潘威倫將成為中職首位千ｋ本土投手，獅隊特別計畫在台南主場球迷面前達成記錄， 黃甘霖說，讓潘威倫週四台南先發是一定的，希望能在台南主場達成這個難得的里程碑。

球團也計畫，當天打造「嘟」「福」「餅」連線，讓陽建福與林岳平接力登板投球，黃甘霖指出，目前是這樣計畫，不過還是要看前一場斗六的比賽，如果動用到他們上場，還是要看他們的體力，一切還是要順其自然。

潘威倫千K里程碑，當天達成紀錄後，獅隊也將特別推出潘威倫千K紀錄商品，其中包括T恤及紀念球，將於球場現場與統一獅官方購物商城同步開賣，歡迎球迷一起搶購收藏。

(中時電子報)