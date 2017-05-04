南投拚觀光 溪頭米堤推動13鄉鎮特色餐
南投縣農產多元豐富，溪頭米堤大飯店著眼於全面性觀光美食發展，以各鄉鎮優質食材，研發精烹「南投13鄉鎮地方特色料理」，今天上午利用母親節系列活動開幕場合正式發表，並願當領頭羊，與其他業者共同攜手，讓美食產業升級。
溪頭米堤大飯店4日辦「美麗媽咪‧森林療育」開幕記者會，內容包括「竹鹿地區山谷之美」水彩油畫聯展、台大實驗林「森林療育」介紹、埔里Butterfly交響樂團室內演奏、日本和服試穿體驗、廚藝大師竹筍料理，以及賞螢、竹藝觀賞、茶香品茗。
其中由前縣政府觀光處長、米堤大飯店總經理洪文能所推動的「南投13鄉鎮地方特色料理」最受矚目，包括埔里的茭白筍、仁愛的娃娃菜、中寮的桂圓、魚池的香菇、鹿谷的山芹、草屯的南瓜、南投的鳳梨、竹山的筍子與信義、水里的葡萄、梅果都精烹入菜。
洪文能表示，國姓、名間、集集等鄉鎮，也各有鹿茸、山藥與山蕉等獨特產業，如何整合13鄉鎮優質食材，搭配陶藝、藍染等文化與工藝產業，總要有人挺身呼應；米堤願當先鋒，盼與同業攜手合作，透過精緻美食與文創，帶動觀光產業升級。
(中時)
關鍵字：南投13鄉鎮地方特色料理、溪頭米堤大飯店
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