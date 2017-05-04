高雄檢警聯合7醫院3公會成立反醫暴聯盟

高雄檢警聯合轄內7大急診專責醫院及3個醫師公會共同成立「反醫療暴力聯盟」，4日在高雄地檢署舉行誓師。（曹明正攝）

為讓第一線醫護人員免於暴力恐懼，高雄檢警聯合轄內7大急診專責醫院及3個醫師公會共同成立「反醫療暴力聯盟」，4日在高雄地檢署舉行誓師，所有人共同宣示對醫療暴力零容忍，也呼籲民眾一起加入反醫暴行列。

為強化檢、警、衛政、醫療多邊合作，反醫暴聯盟4日成立，雄檢檢察長周章欽、高雄市警察局長陳家欽、衛生局長黃志中，以及高醫院長鍾飲文、聯合醫院院長賴文德、阮綜合董事長阮仲洲、小港醫院院長侯明鋒、大同醫院院長吳文正、民生醫院院長顏家祺、旗津醫院院長張哲銘還有高雄市醫師公會理事長王欽程、高雄縣醫師公會理事長盧榮福、高雄市診所醫師公會理事長張榮州等人齊聚一堂，共同宣示「我ㄟ健康，你來照顧，你ㄟ尊嚴，阮來維護！」。

雄檢由醫療專組主任檢察官楊碧瑛擔任聯繫窗口，將定期召開反醫暴會議，對於醫暴案件做到「現場即時排除、刑事迅速偵查、行政處罰不遺漏」，另製作人型立牌、海報，置於各醫院門口及急診室入口，向民眾加強宣導。

(中時)