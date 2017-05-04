探尋林業遺跡秘境 東勢林管處攝影比賽徵件

位於山城台8線起點的東勢林業文化園區昔為「大雪山林業公司」，擁有60年代東亞地區最大製材廠，為探尋園區林業遺跡、荷花池、鳳凰花等美景，林務局東勢林管處舉辦「2017探尋秘境攝影比賽」，邀請攝影好手投稿，作品限105至106年拍攝，收件自即日起至8月底止，首獎可獲1萬元獎金。

占地約5公頃的貯木池以轉型生態池，遍植荷花、蓮花等水生植物，吸引野鳥、昆蟲棲息。（資料照片）

園內製材廠10年前遭祝融肆虐，檜木建造的主結構尚稱完整。（王文吉攝）

東勢林業文化園區保留原木梯、燃料倉、鍋爐間、切片倉等珍貴的林產工業史蹟，廣達5公頃的貯木池已演變成為水生植物及野鳥、昆蟲最佳的生長棲息環境。

隨著時序入夏，園區內火紅的鳳凰花及清新素雅的荷花陸續粉墨登場，民眾可留意東勢林業文化園區臉書專頁掌握最新訊息，把握時機前往欣賞。

東勢林區管理處特祭出高額獎金，舉辦「2017探尋秘境-東勢林業文化園區攝影比賽」，特邀攝影好手用鏡頭探尋園區秘境，即日起開始徵件。

投稿作品限105至106年間拍攝，每人投稿以5張為限，不得後製，將敬邀3名專業人士及由主辦單位指派2名委員，依主題內容、視覺創意及其他等3項目評選，得獎名單將於10月5日前公布。

(中時)