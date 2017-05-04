蕭薔送暖挺瓊瑤阿姨：她覺得平伯伯已無靈魂
曾是瓊瑤大作《一簾幽夢》第一女主角的蕭薔，近日接受專訪回憶當時拍戲時，每句台詞都被要求情緒精準，說到指定字時必須落淚，讓外界一窺瓊瑤浪漫作品的拍攝秘辛。今(4日)蕭薔出席活動，問到受矚目的瓊瑤家務事，蕭薔大方送暖力挺瓊瑤，並表示：「她是覺得平伯伯已沒靈魂才會這樣。」
據《蘋果日報》報導，蕭薔今替公益托特包活動站台，關於瓊瑤與繼子女的筆戰，她心疼不忍表示：「阿姨是覺得平伯伯已沒有靈魂才會這樣。」而蕭薔自己若未來遇到病危狀況，是否能接受侵入性等痛苦的治療方式？她直率回應：「不要救（我）。」
48歲的蕭薔先前被拍到與疑似男友的男子7天約會4次、同返香閨3次，但蕭薔不認愛，只稱對方是來幫忙整修家裡的朋友，今她說話帶著重重鼻音，解釋是因感冒發燒未癒，現場媒體好奇「好友」有沒有照顧她？蕭薔大方說：「加減啦（意指：多少有啦）。」
(中時電子報)
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