觀博會明登場 長汎推日韓、島嶼優惠

2017年台北國際觀光博覽會將於5月5日至8日，在台北世貿一館盛大展開，長榮航空旗下旅行社長汎旅運，看準人氣不減的日本旅遊，祭出北海道超值行程，旅展限定優惠1萬9900元起；夏季親子首選東南亞島嶼、金門也推出一口價特惠，含稅5999元起；長汎旅運也針對主題行程推出專屬折扣，加拿大秋季賞楓雙人同行最高減2萬元，以及全館精選產品皆有每人最高折3000元的好康。

日本旅遊再掀熱潮，長汎旅運鎖定民眾旅遊首選－日本，推出「北海道戀戀超值4日」現場特惠價1萬9900元起，搭乘長榮航空直飛函館，賞絕美百萬夜景、金森紅磚倉庫明治館，樂遊尼克斯海洋公園，觀賞可愛逗趣的企鵝遊行，以及北海道不可錯過的螃蟹料理吃到飽與入住溫泉酒店，超值行程再加贈WIFI三日免費券，讓民眾隨時分享旅途中的美好；此外，旅展期間長汎旅運日本、韓國精選行程全面再降2000元。

隨著天氣轉熱，海島行程詢問度飆升，長汎旅運推薦今夏最划算的度假規劃，「沖繩趴趴GO自由行4日」住宿鄰近熱鬧的國際通，只要1萬500元起，再贈全程WIFI；東南亞超值首選「五星樂活慢遊峇里5日」旅展限定1萬8900元起，以及享受與鯨鯊共游的「宿霧薄荷島新爵版5日」優惠價2萬6900元起，兒童不佔床再享團費半價。

想來趟輕省的週末假期，就讓「上海烏鎮海寧4日」帶你一次暢遊中國江南3大城，現場特惠1萬900元起；「金門自由行3日」以立榮航空搭配秘境民宿、騎乘環保電瓶車暢遊小金門、48小時機車自由行，6月前週二與週六出發只要5999元起。

循加拿大東岸楓葉大道慢遊，「楓流加東12日」走訪阿岡昆國家公園、千島群島遊船賞楓，住宿川普朗渡假小鎮、尼加拉面瀑布房，旅展現場雙人報名同行最高減2萬元。追求速度感的賽車迷，絕不可錯過長汎經典行程「MOTO GP東京發燒車友朝聖5日」，追隨世界摩托車大賽前進日本茂木賽車場，還特別規劃趣味的瑪莉歐變裝卡丁車，帶你體驗馳騁東京街頭的歡樂，旅展優惠價3萬8900元起。

超值遊泰國也要品質兼具，「華欣亞曼尼泰國5日」旅展限定1萬3999元起，全程無購物站、無自費活動，入住時尚新穎的華欣亞曼尼度假酒店，超值行程安排丹能莎朵水上市場、爆笑鐵支路、創意市集、聖托里尼樂園、亞洲夜市等景點，以及趣味的叢林騎象體驗。短天數旅行也能玩出深度！長汎旅運針對假期不多的民眾推出「台南府城人小旅行2日」，走訪最具府城特色的十字街，體驗別處玩不到的蜜餞遊戲、平安符DIY，跟著在地人吃遍美食聚落永樂市場、花園夜市，豐富行程搭配長榮桂冠酒店住宿，只要3999元起。

旅展期間長汎旅運全館歐洲、美加、紐西蘭精選行程全面折扣3000元，日韓、東南亞島嶼、澳洲、中國港澳皆享有每人減2000元的折扣。

(中時)