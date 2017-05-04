高市微農教育課程 友善農業向下紮根
高市農業局為使友善農業觀念向下紮根，5月至8月將在高雄物產館蓮潭旗艦店mini小農田推出4場「微農教育課程」系列活動，由高雄型農溫騰琪、蔡文英帶領小朋友認識食材，讓從小生活在都會區的孩子們，有機會親近土地，體驗收穫的樂趣。
型農溫騰琪帶領孩子來到田裡，傳授栽種知識、認識玉米、羅勒、九層塔、茼蒿等作物的種子。
為了讓孩子更了解如何選擇安全食物，農業局安排小朋友們化身「小主婦」，逛物產館超市採購農產品，進而辨識有吉園圃標章認證番茄和產銷履歷的喜哈蛋，學習如何選擇及購買安心、健康的食材，守護自己與家人的健康。
農業局指出，「微農教育」課程也包含餐點製作，運用高雄物產館綠色友善餐廳鋤地餐廳，讓小朋友變成親手製作色香味俱全的午餐，並邀家人品嘗料理成果，小朋友通常不愛小黃瓜、洋蔥，但親手製作混合豐富起司的「義大利起司焗烤麵」，吃完更能珍惜得來不易的食物。
高市農業局長蔡復進表示，給孩子們一個友善綠色的未來，是市府想傳遞的幸福感，期許更多孩子來高雄物產館參與「微農教育課程」，體驗美好的田園生活。
(中時)
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