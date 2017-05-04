全國社區大學在彰化 設計10條見習路線

社區大學全國研討會昨天在彰化縣鹿港文創會館登場，縣內社區大學特別設計10條見習路線，呈現彰化特色。（吳敏菁攝）

社區大學全國研討會昨天在彰化縣鹿港文創會館登場，縣內社區大學特別設計10條見習路線，呈現彰化特色。（吳敏菁攝）

社區大學全國研討會今年在彰化縣鹿港文創會館登場，主題論壇包含了綠能、水資源、國土規劃、食農全國性議題，活躍老化、終身學習及永續偏鄉社大等，並創19年來頭一回，由縣內7所社大帶領全國社大的同學到設計的10條路線見學。

社區大學今年19歲，每年都安排到不同縣市舉辦，今年在觀光小鎮鹿港登場，彰化縣7所社區大學安排10條社區見學路線，包括工藝鹿港、漫步鹿港、微醺二林、賞蝶東螺、嬉遊美港、探訪八卦、花海永靖、海牛蚵田、風采彰化、二水生態，一起探訪彰化。

今天彰化縣政府代理機要秘書陳金哲代表縣長魏明谷歡迎全國民眾報名參加。彰化縣7所社大各具特色，二林社大力推有機食農、鹿秀社大錫雕工藝、湖埔社大東螺觀蝶、員永村社大探訪在地文史、美港西社大推廣手工傘地方產業、彰化社大融合卦山學兼談生命教育、二社田社大健康樂活，透過見學路線與彼此對話交流，讓學員親身體驗彰化縣在地的魅力。

(中時)