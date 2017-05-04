長榮航空招地勤 平均薪資37K

長榮航空日前榮登求職指南《Cheers雜誌》2017年新世代最嚮往企業第4名（交通運輸業第1名），今年首度展開地勤新血招募，預計招募100名地勤人員，歡迎對航空懷抱熱情與夢想的青年踴躍報考，報名日期自5月5日起至5月22日止，有意者可透過長榮航空網站報名。

長榮航空去年被SKYTRAX評選為五星級航空公司，為全球第8家、台灣第1家獲此航空界最高榮譽的航空公司，另獲得最佳越太平洋航線第1名、最佳商務艙服務用品第1名、全球最受喜愛航空公司第3名等獎項。今年則被澳洲知名航空專業網站「AirlineRatings.com」評選為全球10大最佳航空公司、SKYTRAX全球10大最佳商務艙貴賓室，以及《Cheers雜誌》新世代最嚮往企業第4名。

長榮航空表示，此次招募的地勤人員包括客運運務、貨運運務、客服、組員調派、航技以及財務等6大類別，新人平均薪資約3萬7000元，並將依錄取者的專長分配至相關單位，工作地點為桃園國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等地，預計今年8月及9月分梯報到。

長榮今年有11架新機報到，包括7架波音777-300ER、1架波音777貨機、4架空巴A330-300，預計招募150名機師與350名空服員。長榮指出，公司隨時接受機師報考，空服員招募則在3月底截止報名，約有8000人報名，錄取率約4.3％，今日會完成複試，合格者7月將陸續報到受訓。

(中時)