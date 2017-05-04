從警兒遭砍13刀險死 母：誰來保障警察

前保齡球奪金國手吳志展，去年持剁骨刀狠砍警員張家逢13刀險奪命，二審維持原判9年半。家住桃園的張母不在家，透過電話表示和兒子站在同一陣線，但還是希望對方不要放出來。

張母直指吳男連穿制服都敢砍，應該要給他教訓、也給世人警惕，不要讓外界覺得警察執法沒尊嚴，透露近幾天兒子的話明顯變少，看得出來心情不好、為官司煩心，至今仍每天都要復健，不捨道：「警察保障人民，那誰來保障警察？」

(中時)