八德光復路口處理慢 柯P：市府出面才灌水

台北市長柯文哲4日出席台北市立聯合醫院「護師節」慶祝大會。（方濬哲攝）

台電施工造成台北市光復南北、八德路口下陷，由於恢復通車時間一變再變，遭議員質疑市府相關單位反應慢半拍。台北市長柯文哲4日表示，工程是台電的，北市府不會在第一瞬間跳進去，承包商與台電原本希望「不用灌水方式盡量想辦法」，但最後北市府看情況嚴重，才直接下令灌水，這也讓承包商損失將近2億元，未來事情始末，會等結束後把整個來龍去脈跟市民解釋清楚。

(中時)