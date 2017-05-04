驚爆劈腿「柯展裕」害崩潰 陳子玄身心俱疲：我累了

陳子玄驚傳婚前劈腿董舜豪。(取自YouTube)

被爆婚前劈腿，陳子玄身心俱疲。(取自陳子玄臉書)

陳子玄、董舜豪。(本報系資料照)

本土劇女星陳子玄與老公陳建隆結婚2年感情甜蜜，日前卻驚爆她疑似婚前劈腿，被指在陳建隆交往期間，劈腿《世間情》合作男星「柯展裕」董舜豪，讓董舜豪得知殘酷真相後，崩潰與三立解約。對此，陳子玄剛剛也在臉書回應：「我真的好累好累了。」

《自由時報》今日報導，陳子玄在演出《世間情》期間，先是與董舜豪假戲真做，接著又搭上現任老公陳建隆，董舜豪還是在陳子玄公開婚事時，才得知自己慘遭劈腿，甚至抗拒與陳子玄待在同家經紀公司，崩潰與三立解約。

對於劈腿爆料，陳子玄剛剛也在臉書回應：「最近的心思全部放在還在加護病房的兒子身上，我真的好累好累了。沒有心思再去理會其他的事⋯有些事情，我相信懂我的、了解我的就會明白。最重要的是要謝謝我的老公、也謝謝大家關注我。」另一男主角董舜豪則持續神隱中。

(中時電子報)