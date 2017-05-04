新勢國小創客精神 打造魔幻森林：動物狂想曲

平鎮區新勢國小打造「魔幻森林－動物狂想曲」，由親子們利用枯木枝，創作成各式動物，並在校內擺放彷彿裝置藝術。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區新勢國小盼鼓勵學生有創客及創新的精神，讓親子收集校園內枯木枝，並製作成恐龍等各種動物，擺放在校內成裝置藝術，該區域還由學生們自己投票，取名為「魔幻森林：動物狂想曲」。

校長葉春櫻表示，此次枯木創作外聘藝術家林新來到校指導，共有14組親子搭檔，以廢木樹枝創作成木頭動物，包含各式恐龍及動物等。製作犀牛的學生蔡瑄倪說，製作犀牛角時，需要出力釘上小塊木頭，但她力氣太小，嘗試好多次都失敗，所幸有爸爸幫忙才能完成作品。

(中時)