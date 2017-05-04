執教百勝倒數 葉君璋：看球員成長最開心

葉君璋今將挑戰執教百勝里程碑。(資料照 中央社記者張新偉攝)

富邦悍將總教練葉君璋，執教生涯目前已經累積99勝，今將在新莊棒球場面對統一獅挑戰百勝里程碑，葉君璋說，自己沒有去算，也是聽到別人提起，擔任總教練，看到球員成長，是一件非常開心的事情。

葉君璋從2015年下半季接掌義大犀牛總教練兵符後，直到去年球季結束已經累積90勝，今年球隊開季至今拿下9勝，累積已達99勝，葉君璋坦言，自己不會在意這些，只覺得時間過很快，有時不夠用。

葉君璋補充說，有些事情是需要時間的，包括球員的成長等等，壓力一定會有，除了輸贏外，希望看到自己的計劃完成，所以當看到球員成長後會感到很開心。

擔任總教練也進入第3個球季，葉君璋指出，最好的結果，就是看到球員們不用任何戰術，就能用自身實力拿下比賽勝利，這樣就不用擔心太多了。

(中時電子報)