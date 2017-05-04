若選上南韓總統 文在寅：不排除會面金正恩

最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅的支持率遙遙領先。（圖/美聯社）

南韓總統大選將在7日舉行，目前聲望最高的候選人文在寅，日前接受《華盛頓郵報》專訪，表示如果當選南韓總統，不排除與北韓領導人金正恩私下會面的可能，只是要在解決核武問題的保證前提下。

南韓總統大選進入最後1週，候選人文在寅2日在接受《華盛頓郵報》採訪時表示「我可以與金正恩坐下來談判，但是我不會為了會談而舉行會談，我將在解決核問題得到保障的條件下，與金正恩會面」。被問及是否可能去平壤，文在寅沒有直接否認，表示會與美、日商談後再決定，並將尋求中國大陸合作。他強調，地點不一定在北韓，但若當選，會先與美國總統川普討論，達成相關協議後，再說服北韓。

至於薩德問題，文在寅則呼籲政府不要急著部署，並認為薩德系統在環評未完成下，提前部署星州郡高球場，是「完全不給新政府政務決策留餘地」。現在最重要的是缺乏整個國民的意見，此問題需要完全遵守民主規定。

選前最後1次民調，由南韓民間機構Realmeter提供，在野的共同民主黨的文在寅支持率達42.4%，為第1。執政的自由韓國黨候選人洪準杓與國民之黨候選人安哲秀同為18.6%，並列第2。

(中時)