昔日運送樟腦重要道路 桃園八寮古道將再現
桃園市客家事務局4日至龍潭區八寮古道勘查，並邀集古道專家及居民探尋古道的遺址，局長蔣絜安表示，八寮古道沿著山稜線，是早期龍潭往返新竹關西，運送樟腦的重要道路，希望透過整理，重現原始風貌。
桃園市客家局為配合客家委員會台3線客家山林古道網路建置計畫，客家局今年進行龍潭區小粗坑古道、打牛崎古道與八寮古道的踏查與簡易整理。4日進行八寮古道的現地勘查，並邀請古道專家及居民一起參與。
蔣絜安表示，八寮古道荒廢多年，荒煙漫草幾乎無路可走，4日大家靠著徒步開山打林，並以穿戴式裝置記錄、定位古道路徑與長度，標記基礎資料與其經緯度與海拔，同時製作影像及紙本紀錄，目前已完成9成進度。希望藉由營造古道再現，強化在地深度旅遊，並藉由參與手作步道和社區共同建立守護機制。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。