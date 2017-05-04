昔日運送樟腦重要道路 桃園八寮古道將再現

桃園市客家事務局4日勘查龍潭通往新竹關西的八寮古道，將來將對其修復，希望打造深度在地旅遊。(圖/賴佑維)

桃園市客家事務局4日至龍潭區八寮古道勘查，並邀集古道專家及居民探尋古道的遺址，局長蔣絜安表示，八寮古道沿著山稜線，是早期龍潭往返新竹關西，運送樟腦的重要道路，希望透過整理，重現原始風貌。

桃園市客家局為配合客家委員會台3線客家山林古道網路建置計畫，客家局今年進行龍潭區小粗坑古道、打牛崎古道與八寮古道的踏查與簡易整理。4日進行八寮古道的現地勘查，並邀請古道專家及居民一起參與。

蔣絜安表示，八寮古道荒廢多年，荒煙漫草幾乎無路可走，4日大家靠著徒步開山打林，並以穿戴式裝置記錄、定位古道路徑與長度，標記基礎資料與其經緯度與海拔，同時製作影像及紙本紀錄，目前已完成9成進度。希望藉由營造古道再現，強化在地深度旅遊，並藉由參與手作步道和社區共同建立守護機制。

(中時)