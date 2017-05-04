人車道未分離？ 三重集美街險象環生
新北市三重區中正南路、集美街207巷人行道，因人行道與路面同高，不少貪圖方便的機車騎士從中正南路右轉入集美街207巷時會切入人行道，險象環生，頻傳事故。市議員陳啟能昨邀集相關單位到場會勘，而養工處也承諾6月前將人行道墊高，阻絕貪快的機車騎士。
三重區光明里里長李政達表示，中正南路、集美街巷口人行道因為與馬路同高，讓人混淆，常見機車騎士橫越人行道，而路口的路燈也因設置於人行道和車道中間，造成汽車轉彎時不慎撞上，成當地居民的夢魘。
新北市議員陳啟能表示，三重區中正南路人行道改善工程去年9月完工驗收、花費約378萬工程款，所費不貲，但完工後的人行道竟然和車道一樣平，而路口豎立的路燈也影響車輛轉彎，但養工處明顯未盡督導責任。
養工處道路養護二科科長劉弘哲表示，此處人行道依市區道路人行道設計手冊設計，也有明顯區隔，至於高度未有落差而威脅行人安全，養工處將會研議重新施作，將人行道墊高約15公分，預計6月完工。
劉弘哲表示，至於民眾反映的路燈阻礙行車動線問題，也會一併於人行道施作時移至人行道，工程經費初估約20多萬元。
(中時)
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