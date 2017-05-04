橄欖油妙用 義料理達人在正修科大顯身手
為增進餐飲、觀光系師生技藝交流，正修科技大學餐飲管理系特舉辦「橄欖油應用及觀摩研習」，獲義大利紅蝦評鑑「最有創意餐廳獎」的主廚Marco現場示範異國料理，分送師生品嚐，吃過的人都讚不絕口。
面對台灣競爭激烈的美食市場，異國料理深受老饕們喜愛，被譽為「地中海液體黃金」的橄欖油被廣泛運用，更被視為健康餐飲界的寵兒。
正修科大餐飲管理系舉辦一場「橄欖油應用及觀摩研習」，吸引餐飲、觀光系師生200多人參加，會中特邀請在2010年於義大利奪下紅蝦評鑑「最有創意餐廳獎」的al sorriso餐廳主廚 Chef Marco Lotito示範異國料理湯品、沙拉和經典義大利麵，並由國內第一位考取義大利ONAOO協會品油師執照的吳文玲，針對廣泛運用的橄欖油進行專業解說。
Marco首先示範一道鮮鮭魚薄片沙拉佐葡萄醋，又接連示範阿瑪翠斯吸管麵及蘆筍海鮮義大利燉飯兩道料理，贏得師生好口碑。多道料理都有橄欖油烹調，吳文玲說，純橄欖油適合高溫烹調，較不純的可用來涼拌沙拉。
外傳使用不純橄欖油高溫烹煮會釋放出致癌物質，吳文玲澄清說，不純橄欖油也可用來高溫烹煮，並不會產生致癌物質，民眾不用擔心。
(中時)
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