國體法的震撼 體壇史上最大清算！
國民體育法修正草案從去年12月送請立法院審議，歷經3次審查會議，終於在5月3日完成初審，對國內體壇就像「讓大象跳舞」的震撼，展開史上最大規模的清算與變革！
體育署長林德福指出，體育署將在6個月內進行國體法四十個子法的修改與重訂，而八二個特定體育團體也要跟著修改章程、進行符合國體法規定的理、監事改選，體育署將邀集所有體育團體通力合作，共同完成這項歷史性的任務。
這是一個很大的工程，整個體育界都要「動起來」！國體法不只規定體育團體不得聘任現任理事長之配偶及三親等內為工作人員或理、監事，而且增列秘書長也在禁止的對象，必將促使單項協會有一波人事大變動。
目前從「單項運動團體訪評計畫」中，刊載「游泳協會理事部分宜禁止有其三親等任職協會之情況；「柔道協會工作人員有理監事之三等親以內任職情形」，而此次訪評並未將秘書長納入調查對象。
各單項協會還有得忙的是理事席次部分，國體法明定現任或曾任國家代表隊之運動選手理事，不得少於全體理事總額1/5，個人會員理事及團體會員理事，均不得逾全體理事總額1/2（第39條），預期將促成協會組織的「大震盪」。
(中時)
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