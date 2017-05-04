核三廠控制棒導管變形 因設備等級不足延遲發現

上方控制棒驅動軸在吊掛時，從約60公分高處掉落，撞擊下方控制棒導管，導致導管些微變形。（圖/周綾昀翻攝）

核三廠解釋是因場內設備等級不足，才延遲至原廠帶抗輻射水底攝影機抵台檢查才發現，目前已買下攝影機，往後就能自行檢查。（圖/周綾昀）

昨(3)日核三廠發現，帶動核反應爐控制棒上下移動的重要角色「導管」，因驅動軸從60公分高掉落撞擊導致變形，經原廠專家評估，決定更換，至於為何4月底發生的事，現在才發現變形，核三廠說，場內設備等級不夠，已買下原廠水底攝影機，監控水底狀況。

核三廠2號機自4月7日起進行大修，26日移出爐心暫存於燃料填換池的控制棒導管內的驅動軸，進行吊升檢查作業，其中1支驅動軸吊升約60公分時，與結合工具鬆脫，砸中導管，當時雖有用廠內的水底攝影機查看，卻無法看清內部狀況。

台電隨即要求原廠西屋公司派員攜抗輻射水底攝影機抵台檢查，昨日確認控制棒導管內部有磨損痕跡，但無輻射外洩之虞，為確保機組未來運轉安全，已向原廠調貨，不過日期未定，是否導致工期延後，影響夏季供電，核三廠說，將由台電總公司安排調度。

核三廠副廠長高起說，結合工具在每次使用前都經過檢查，不過此次故障目視看不出來，也是首次發生問題，不過類似案例國外亦有多起，都經由原廠依標準作業程序進行更新，技術成熟且程序單純，往後將增側面水底攝影來輔助，監控整體狀況。

至於為何4月26日就發生的事故，昨日才查出問題，高起解釋，核三廠內部水底攝影機，無法監測到底部，平時少有機會用到該器材，是經由原廠設備才發現導管變形，此次也直接買下攝影機，往後就能自行檢查。

(中時)