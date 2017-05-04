核三廠控制棒導管變形 因設備等級不足延遲發現
昨(3)日核三廠發現，帶動核反應爐控制棒上下移動的重要角色「導管」，因驅動軸從60公分高掉落撞擊導致變形，經原廠專家評估，決定更換，至於為何4月底發生的事，現在才發現變形，核三廠說，場內設備等級不夠，已買下原廠水底攝影機，監控水底狀況。
核三廠2號機自4月7日起進行大修，26日移出爐心暫存於燃料填換池的控制棒導管內的驅動軸，進行吊升檢查作業，其中1支驅動軸吊升約60公分時，與結合工具鬆脫，砸中導管，當時雖有用廠內的水底攝影機查看，卻無法看清內部狀況。
台電隨即要求原廠西屋公司派員攜抗輻射水底攝影機抵台檢查，昨日確認控制棒導管內部有磨損痕跡，但無輻射外洩之虞，為確保機組未來運轉安全，已向原廠調貨，不過日期未定，是否導致工期延後，影響夏季供電，核三廠說，將由台電總公司安排調度。
核三廠副廠長高起說，結合工具在每次使用前都經過檢查，不過此次故障目視看不出來，也是首次發生問題，不過類似案例國外亦有多起，都經由原廠依標準作業程序進行更新，技術成熟且程序單純，往後將增側面水底攝影來輔助，監控整體狀況。
至於為何4月26日就發生的事故，昨日才查出問題，高起解釋，核三廠內部水底攝影機，無法監測到底部，平時少有機會用到該器材，是經由原廠設備才發現導管變形，此次也直接買下攝影機，往後就能自行檢查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。