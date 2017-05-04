遭指為「狼群」 同心補習班物理老師喊告

同心物理老師吳笛發聲明駁斥「狼群說」，並揚言訴諸法律途徑提告。（圖片來源：吳志忠臉書）

同心物理老師吳笛發聲明駁斥「狼群說」，並揚言訴諸法律途徑提告。（圖片來源：吳志忠臉書）

女作家林奕含自殺事件，衍生出一連串補習班疑有狼師出沒的傳聞。高雄市議員蕭永達昨日爆料指同心補習班不只有狼師，而是有「狼群」；今日，同心物理老師吳笛發聲明駁斥，並揚言訴諸法律途徑提告，以正視聽。

高雄市議員蕭永達昨日在節目爆料，高雄的同心補習班不只有陳國星是狼師，而是有「狼群」，並直接點名是另外三大招牌。

同心補習班物理老師吳笛（本名為吳志忠）下午在臉書發聲明表示，從事補教業逾20年，嚴守師生分際，從未與任何學生於課業問題外私下聯絡或有曖昧，駁斥任何不實指控與抹黑。

吳笛也強調，這些不實言論都未經過機關調查認定，也沒有證據，已侵害他個人權益，將對故意詆毀名譽者提出告訴，絕不寬貸。

(中時電子報)