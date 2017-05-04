彰化執行分署5日美容家電拍賣喊卡

法務部行政執行署彰化分署原訂明(5)日上午10點在南投縣南投市南崗二路641號美容店，舉行美容店內家電、傢俱查封物現場拍賣會，因該案業已停拍，原擬參加的民眾切勿到場。彰化執行分署指出，對該分署拍賣案件有興趣民眾，可隨時上網注意最新拍賣消息，參加查封物拍賣會。

(中時)