震撼彈！催生的法案遭修正 新竹縣2議員辭職

新竹縣議員高偉凱（右）與周江杰4日一同辭去議員職務，兩人步出議場後，仍歡笑相談，表情輕鬆。（陳育賢攝）

提出修正案的議員楊敬賜（左）。（陳育賢攝）

新竹縣政壇震撼彈！新竹縣議員楊敬賜4日針對新竹縣房屋稅徵收率自治條例提出修正草案，將非自住之其它供住家用房屋，由2.5％修正為1.6％，當議會通過時，原去年提案徵收2.5％的議員高偉凱與周江杰當場辭去議員職務，並表示自修正案公告實施日起生效，以示對選民及自己提的法案負責。

高偉凱表示，對於法令的修改，還是要有人出來負責，依責任政治的慣例，他是原法案的提案人，他要跟法案同進退，因此辭去議員職務。

他說，舊的法案是當初他跟周江杰議員一起提的，其實是希望拉大非自住跟自住房屋的稅率差距，當然房屋率給民眾很大的困擾，但被修正的法案並不會給一般縣民減稅，只會給佔8％有非自住房屋的納稅義務人減稅，其中100多家的建商會被減到最多的稅，因此新的法案非常的不公平。

也希望藉他們2人的辭退議員的動作，讓更多人重視此問題，他也要跟選民說抱歉，本來當選就是承諾，4年要做好、做滿，除非有很重要的事，不然不應中途離開，他辜負了承諾，只能說對不起。

周江杰則表示，前年底通過的非自住房屋稅率，其實是針對包括新竹縣竹北市囤房的特有居住環境情況，因此才與高偉凱一同提案針對非自住房屋有差別稅率，他深信從事政治要實現公平正義原則，但昨天議會的決議，將減少很多稅收，他有愧於在議會的工作，因此辭去議員職務，對選民感到非常抱歉。

提出修正案的議員楊敬賜則表示，這項修正案就是要實現公平正義，也獲包括正副議長與很多議員連署支持，而其它縣市的非自住房屋稅率甚至有低到1.4％、1.5％的，竹縣2.5％實在太高了，因此才提案修正，而且一般大多數縣民不會有影響。

(中時)