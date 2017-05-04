黃衫軍2大將 林智勝、陳江和下2軍養傷

中信兄弟大將林智勝今天下2軍養傷。(資料照 鄭任南攝)

中信兄弟2位主力野手林智勝與陳江和昨天(3日)受傷，今天雙雙下放2軍休養，該隊今天將吳東融拉上1軍，補強內野戰力。今晚對桃猿之戰由蔣智賢守二壘，曾陶鎔守三壘。

中信兄弟總教練史耐德說，林智勝經檢查確定左大腿拉傷、陳江和腳踝扭傷，幸未傷到骨頭，不過無法確定何時傷癒歸隊。

(中時電子報)