毒蟲沉迷手遊 警上門逮人渾然不知
高雄45歲陳姓毒品通緝犯和楊姓毒蟲嗜玩手遊，因為太沉迷，警方已經找上門逮人還渾然不知，繼續低頭滑手機，抬頭一見才發現是警察，只好乖乖束手就擒；警方表示，2人是國中同學兼好友，沾毒、玩手遊都形影不離，一起被逮也不讓人意外。
湖內警分局日前接獲線報，有毒販窩藏在茄萣區濱海路貨櫃屋前往查緝，陳、楊2人正在玩手機遊戲，玩到渾然忘我，突聞敲門聲，楊男竟毫無戒備，邊玩手機邊走去開門。
未料，門一打開，見警察站在門外頓時愣住，陳男還繼續坐沙發低頭滑手機，全然不知警察到了門口，抬頭一見都是警察，只好束手就擒。
員警在桌上發現1小包夾鋉袋安非他命，楊男當場坦承為他所持有，陳男則因毒品案遭通緝中，將2人逮捕，訊後依毒品危害防治條例移送橋頭地檢署偵辦。
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(中時)
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