罰金創新高 盜採牛樟山老鼠重罰4300萬

山老鼠因為盜伐牛樟木，被裁罰高達4300萬元，堪稱是有史以來最貴的木頭。（黃力勉翻攝）

山老鼠因為盜伐牛樟木，被裁罰高達4300萬元，堪稱是有史以來最貴的木頭。（黃力勉翻攝）

台東謝姓山老鼠等5人，在林班地中竊取一塊價值約88萬的牛樟貴重木，台東地院日前判決5人有罪，其中併科罰金合計超過4300萬元，創下台東地院森林法裁罰金額之最。台東地院庭長馬培基指出，森林法修正後，併科罰金提高到10倍至20倍，將來高額罰金將成為常態。

台東山林幅員廣大，為了竊取牛樟等貴重木，山老鼠深入山區盜伐，對於水土保持、山林環境破壞甚鉅，不過在森林法修正後，盜取貴重木不但要加重其刑，就連併科罰金也從原本的2至5倍，提高到10至20倍。

謝姓山老鼠去年與同夥邱姓友人，到關山紅石林道深山尋找牛樟木，切割後雇請孫、陳2背工將木頭背下山，並由曾嫌開車運送。

由於牛樟木達3立方公尺無法搬運下山，謝嫌因此與同夥先拍照後下山尋找買家，邱嫌因為其他森林法案遭檢警查獲，他在偵訊時主動供出紅石林道的盜伐牛樟案，檢警於是擴大偵辦，將其他4名共犯全都帶到案，並依違反森林法起訴。

謝嫌等人被依違反森林法，分別判決1年6個月至6個月不等的刑期，不過併科罰金金額卻是創下新高，謝嫌與邱嫌分別裁罰966萬、孫嫌與陳嫌則裁罰878萬，曾嫌裁罰614萬，5人總共裁罰4300萬元。

馬培基表示，嫌犯竊取的牛樟木經林務局評估後，市價近88萬元，5名嫌犯被各別裁罰7至11倍不等的罰金，因此才會創下這麼高的裁罰金額。

(中時)