戴資穎周六開球 先到陳偉殷母校特訓
羽球「世界球后」戴資穎6日受邀到澄清湖棒球場替中職比賽開球，4日特別到旅美好手陳偉殷的高中母校、高苑工商，由高苑董事長、前內政部長余政憲安排金牌教練及投手團進行特訓挑戰，務必讓小戴6日開球繳出「完美演出」！
「讓教練教我『標準動作』，讓我星期六可以好好發揮！」戴資穎說，教練要他兩手張開、腳跨出去之後才投球，「我會記得！」還表示經過專業指導之後，投球的感覺不錯，很有信心。
余政憲則說，小戴接受特訓的成效非常好，「投手丘到本壘板距離14.4公尺，她已經可以從投手丘投到捕手手套內了！」
(中時電子報)
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