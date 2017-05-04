戴資穎周六開球 先到陳偉殷母校特訓

戴資穎（右）在余政憲陪同下，到高苑工商接受投球特訓。（余政憲提供）

羽球球后戴資穎造訪陳偉殷母校高苑工商，接受投球特訓為周六中職開球做準備。（余政憲提供）

羽球「世界球后」戴資穎6日受邀到澄清湖棒球場替中職比賽開球，4日特別到旅美好手陳偉殷的高中母校、高苑工商，由高苑董事長、前內政部長余政憲安排金牌教練及投手團進行特訓挑戰，務必讓小戴6日開球繳出「完美演出」！

戴資穎在高苑工商進行投球特訓。（余政憲提供）

「讓教練教我『標準動作』，讓我星期六可以好好發揮！」戴資穎說，教練要他兩手張開、腳跨出去之後才投球，「我會記得！」還表示經過專業指導之後，投球的感覺不錯，很有信心。

余政憲則說，小戴接受特訓的成效非常好，「投手丘到本壘板距離14.4公尺，她已經可以從投手丘投到捕手手套內了！」

(中時電子報)

戴資穎（右）特訓投球，余政憲不忘傳授幾招。（余政憲提供）