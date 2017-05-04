高國輝明二軍出賽 最快周日返一軍
富邦悍將高國輝3月底打擊時傷到左手腕，讓他休兵一個月，日前才恢復打擊練習，總教練葉君璋說，明後兩天會讓他下去二軍實戰打擊，如果沒有什麼問題，最快周日就可以重回一軍。
高國輝3月底受傷後，原本預計兩周內就會回到球場，結果傷勢未好轉，直到日前才正式開始練習，不過高國輝坦言，要等到完全好，可能要完全不打球才行，這段時間也很感謝防護員與體能訓驗師，自己也要學會如何與傷勢共處，這是今年的課題。
目前高國輝揮棒還不能出全力，他回應，目前大概就是用8分力在揮棒，不過比賽應該也是會用這種力道下去打，之前就是因為都用權力揮擊，反而打不好，還導致傷勢出現。
葉君璋指出，會讓高國輝下去二軍打兩場，確定完全沒問題，就會升上一軍，最好的狀況就是周日，不過如果下周再回到陣中也未必是壞事；高國輝則笑笑回應，自己希望越快回一軍最好。
(中時電子報)
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