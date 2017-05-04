三重槍聲大作！警街頭連開4槍逮毒販

一名遭警方鎖定的毒販4日下午6時許駕白色自小客車行經三重區忠孝路一段45巷時，因發現警方埋伏，猛踩油門加速駛離，警方連開4槍制止，最後嫌犯撞上路邊車輛後翻車才就逮，警方在車上搜出槍、毒，並將犯嫌帶回松山警分局訊問。

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(中時)