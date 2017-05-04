過期腰果燕麥改標再賣 3年獲利百萬
高雄地檢署3日於苓雅等地查獲過期腰果、燕麥改標再賣，現場封存29公噸已逾期、未標示或未來效期的問題產品，食品公司許姓負責人等4人，涉以改標方式販售過期食品遭聲押，檢方初步認定對方3年來不法獲利約百萬元。
55歲許男開公司，進口、販售各國有機原物料及食品，涉嫌自2014年11月起，指示鄭姓倉儲主管等人，於前鎮工廠及苓雅營業處內，將大袋裝的已過期原料、食品分裝成小包裝，再於小包裝袋上打印不實製造日期或有效日期。
檢警3日兵分三路在許男工廠、門市等處扣得大袋裝黑砂糖原料、黑糖粉原料及健康即食腰果、未經烘焙的自然健康杏仁果、純原蔗黑糖粉、純原蔗黑砂糖、健康即食杏仁果、自然健康燕麥片、杏仁片等過期食品。
經傳訊許男、蔡姓女經理、蔡姓女行政部主管及鄭姓倉儲主管等人後，認定4人均涉犯刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書等之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，於4日凌晨當庭逮捕，並向法院聲請羈押，法官開庭後裁定4人分以30萬至10萬元交保候傳。
高巿衛生局表示，該公司以販售健康及保健食品類的堅果、燕麥片及蔗糖等為主，稽查當天於製造加工場所的報廢區內儲放大包裝黑糖、燕麥、杏仁果等多項逾期食品原料，廠內員工坦承使用報廢區逾期食品原料分裝再製。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。