過期腰果燕麥改標再賣 3年獲利百萬

高雄檢警、衛生局，3日於苓雅等地查獲過期腰果、燕麥改標再賣。（曹明正翻攝）

高雄地檢署3日於苓雅等地查獲過期腰果、燕麥改標再賣，現場封存29公噸已逾期、未標示或未來效期的問題產品，食品公司許姓負責人等4人，涉以改標方式販售過期食品遭聲押，檢方初步認定對方3年來不法獲利約百萬元。

55歲許男開公司，進口、販售各國有機原物料及食品，涉嫌自2014年11月起，指示鄭姓倉儲主管等人，於前鎮工廠及苓雅營業處內，將大袋裝的已過期原料、食品分裝成小包裝，再於小包裝袋上打印不實製造日期或有效日期。

檢警3日兵分三路在許男工廠、門市等處扣得大袋裝黑砂糖原料、黑糖粉原料及健康即食腰果、未經烘焙的自然健康杏仁果、純原蔗黑糖粉、純原蔗黑砂糖、健康即食杏仁果、自然健康燕麥片、杏仁片等過期食品。

經傳訊許男、蔡姓女經理、蔡姓女行政部主管及鄭姓倉儲主管等人後，認定4人均涉犯刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書等之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，於4日凌晨當庭逮捕，並向法院聲請羈押，法官開庭後裁定4人分以30萬至10萬元交保候傳。

高巿衛生局表示，該公司以販售健康及保健食品類的堅果、燕麥片及蔗糖等為主，稽查當天於製造加工場所的報廢區內儲放大包裝黑糖、燕麥、杏仁果等多項逾期食品原料，廠內員工坦承使用報廢區逾期食品原料分裝再製。

(中時)