男拉國中妹廁所嘿咻 你情我願照判刑
基隆1名19歲陳姓男子，前年9月與1名男姓友人和3名女國中生夜遊，到了一家汽車旅館飲酒作樂，酒至半酣時，陳男忽然獸性大發，把其中一名15歲少女抓到廁所嘿咻。少女家長知道後怒告陳男，起初陳男否認犯行，但經友人指證，法官認定事證明確，判處陳有期徒刑6個月。
檢警調查表示，少女當晚接到姊妹淘電話約她出遊，陳男搭著張男的車出現後，5人再一起到汽車旅館狂歡，幾杯黃湯下肚後，最後大家還一起泡澡，並睡在同一張床。
少女返家後家人覺得不對勁，追問下少女才說出在汽車旅館與陳男發生性關係，少女家長怒告陳男妨害性自主罪。
對此，陳男極力否認，他辯稱其中1名女性友人喝醉哭鬧，少女就帶著她去廁所幫忙洗澡、吹乾頭髮，自己則和張男在睡覺，後來業者打電話通知時間到了，大家就一起離開，否認和少女發生性行為。
但其中李姓友人到院證稱，當天半夜醒來去上廁所，透過玻璃門看到陳男和少女全身脫光光在嘿咻，陳男發出喘息聲、少女也發出呻吟聲，自己嚇到跑出來。
少女供稱因為當時休息時間快到了，之後她與陳男穿好衣服走出廁所，坦承雙方是你情我願，對方沒有強迫她。
基隆地檢署調查表示，雖然是兩情相悅，但陳男仍然觸犯妨害性自主罪嫌，事證明確，將依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處陳男有期徒刑6個月。
(中時)
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