車牌辨識系統侵犯人權 高市議員籲立法
車牌辨識侵犯隱私？高市議員郭建盟質詢，市警局車牌辨識系統有違法、違憲疑慮，建議市府建請行政院訂定專法，在法令完備前，監控應有侷限；此外，他也要求將他在M-Police內個資刪除，「我又沒犯罪，為何有我資料？」
但高市警察局長陳家欽解釋，M-Police僅是行動載具，連線後端犯罪、通緝、戶役政等資料庫，讓線上巡邏員警可直接透過手持載具，即刻查詢，但M-Police本身並未管理個人資料，若刪除議員個資，恐將戶役政系統資料刪除。
郭建盟認為，車牌辨識具有身分辨識、定位功能，監控對象不限罪犯，恐侵害一般人民隱私權，尤其以現代科技，先前美國有線電視新聞網曾拍下10億畫素照片，與會者臉部特徵清晰可便，未來全台陳抗活動，民眾身分1秒就被掌握。
他強調監錄系統確實有助於犯罪偵防，所以並非反對監錄系統，而是希望良好工具應在法律規範下運用，他建議市府向中央反應，訂定專法規範，在法源完備前，高雄車牌辨識系統宜限縮區域使用，且操作紀錄應行文研考會，避免「球員兼裁判」。
市長陳菊表示，高雄是重視人權的城市，警局在使用高科技解決犯罪問題時，一定兼顧保護基本人權，研考會也會與警局討論，在使用監錄系統方面更加周延，避免相關弊端。
(中時)
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